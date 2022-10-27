Telegraph: Борис Джонсон планирует построить карьеру на сборе средств для Киева

Бывший британский премьер Борис Джонсон намерен построить карьеру на сборе денег для нужд киевского режима. Об этом пишет Telegraph.

По информации источника издания, политик хочет оказать содействие Киеву в восстановлении Украины после окончания боевых действий. В статье сказано, что Джонсон задумал "крупный проект", связанный с предоставлением финансовой помощи.

"Он будет касаться восстановления страны", — подчеркнул источник.

Джонсон решил открыть собственный офис для решения всех задач в рамках реализации проекта, уточняет Telegraph. В материале подчёркивается: экс-премьер Британии создаёт подобие "плана Маршалла" для Украины. Отмечается, что вскоре он собирается познакомить американских сенаторов со своими идеями.

Как пояснил один из знакомых Джонсона, бывший премьер намерен сделать так, чтобы представители республиканской партии в США отказались от требований по сокращению помощи Киеву.