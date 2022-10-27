Медведев предрек конфликт "до конца Украины" из-за политики США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что граждане Украины при любой власти в Вашингтоне являются лишь разменной монетой в большой игре Соединённых Штатов.

"Жизнями украинцев платят и за бесконечные поставки американского оружия, и за "труды" инструкторов и наёмников. Ими готовы рассчитаться и в случае применения "грязной бомбы", — отметил он, комментируя предстоящие выборы в Конгресс США.

По словам зампреда СБ РФ, для американской политической элиты контроль Палаты представителей и Сената — самое главное.

"Поэтому война до "победного конца". Вернее — просто до конца. Конца Украины. А победитель, как водится: "The winner takes it all", — заключил он.

Ранее Медведев предупредил: враги ошибаются, надеясь на то, что у РФ закончится оружие.