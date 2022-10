Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что граждане Украины при любой власти в Вашингтоне являются лишь разменной монетой в большой игре Соединённых Штатов.

По словам зампреда СБ РФ, для американской политической элиты контроль Палаты представителей и Сената — самое главное.

"Поэтому война до "победного конца". Вернее — просто до конца. Конца Украины. А победитель, как водится: "The winner takes it all", — заключил он.