Премьер Баварии призвал Запад поставлять оружие Киеву и пытаться установить мир

Западным странам следует продолжать передачу оружия Киеву и одновременно стремиться к мирному урегулированию конфликта с помощью дипломатии, следует из заявления баварского премьера Маркуса Зёдера.

По его словам, Североатлантический альянс должен нарастить поставки вооружений на Украину. Он считает, что киевский режим способен вести диалог с РФ лишь "с позиции силы".

При этом Зёдер подчеркнул: для разрешения спорных вопросов необходим дипломатический подход.

"Пока не вижу никакой дипломатической концепции от главы МИД Германии Анналены Бербок", — приводит комментарий премьер-министра Süddeutsche Zeitung.

Как пояснил политик, Западу следует вместе с официальным Киевом подумать о том, каким могло бы быть итоговое политическое решение по украинскому вопросу.

Ранее Папа Римский Франциск предложил Ватикан в качестве площадки для переговорного процесса между РФ и Украиной.