Западным странам следует продолжать передачу оружия Киеву и одновременно стремиться к мирному урегулированию конфликта с помощью дипломатии, следует из заявления баварского премьера Маркуса Зёдера.
По его словам, Североатлантический альянс должен нарастить поставки вооружений на Украину. Он считает, что киевский режим способен вести диалог с РФ лишь "с позиции силы".
При этом Зёдер подчеркнул: для разрешения спорных вопросов необходим дипломатический подход.
"Пока не вижу никакой дипломатической концепции от главы МИД Германии Анналены Бербок", — приводит комментарий премьер-министра Süddeutsche Zeitung.
Как пояснил политик, Западу следует вместе с официальным Киевом подумать о том, каким могло бы быть итоговое политическое решение по украинскому вопросу.
Ранее Папа Римский Франциск предложил Ватикан в качестве площадки для переговорного процесса между РФ и Украиной.
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