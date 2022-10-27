МИД РФ: Россия не может игнорировать вмешательство Запада в политику Азии

Москва не может оставаться в стороне на фоне попыток западных стран вмешаться в судьбу Центральной Азии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Учитывая продолжающиеся попытки Запада активно вмешиваться в судьбу всего региона, Россия не может оставаться в стороне", — сказал он в интервью РИА Новости.

Сыромолотов подчеркнул, что Россия будет содействовать Афганистану для стабилизации обстановке в стране.