Москва не может оставаться в стороне на фоне попыток западных стран вмешаться в судьбу Центральной Азии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Учитывая продолжающиеся попытки Запада активно вмешиваться в судьбу всего региона, Россия не может оставаться в стороне", — сказал он в интервью РИА Новости.
Сыромолотов подчеркнул, что Россия будет содействовать Афганистану для стабилизации обстановке в стране.
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