VA: США избавятся от Зеленского, когда наметится компромисс с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский стал проблемой для Соединённых Штатов, поскольку действия лидера киевского режима начинают выходить из-под контроля. Об этом заявили аналитики французского издания VA.

Эксперты считают, что украинский конфликт становится опаснее, и сейчас Вашингтон хочет выйти из игры. Западные страны заигрались в провокации против Москвы, хотя президенту Зеленскому они хорошо удаются, отметили аналитики.

"Киевский режим сыграл свою роль — отделил Россию от Европы. Зеленским можно будет пожертвовать, когда на горизонте начнет вырисовываться глобальный компромисс. Он столько врал и наобещал своему бедному народу, что теперь речь идёт не только о его политическом, но и физическом выживании", — сообщается в материале.