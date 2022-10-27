Президент Украины Владимир Зеленский стал проблемой для Соединённых Штатов, поскольку действия лидера киевского режима начинают выходить из-под контроля. Об этом заявили аналитики французского издания VA.
Эксперты считают, что украинский конфликт становится опаснее, и сейчас Вашингтон хочет выйти из игры. Западные страны заигрались в провокации против Москвы, хотя президенту Зеленскому они хорошо удаются, отметили аналитики.
"Киевский режим сыграл свою роль — отделил Россию от Европы. Зеленским можно будет пожертвовать, когда на горизонте начнет вырисовываться глобальный компромисс. Он столько врал и наобещал своему бедному народу, что теперь речь идёт не только о его политическом, но и физическом выживании", — сообщается в материале.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.