В командование Си Цзиньпина вошли генералы, настроенные на войну против Тайваня

После XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) идёт активное обсуждение назначений в командном составе Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В командный орган Китая вошли три новых генерала, которые настроены лояльно к Си Цзиньпину и хотят решить тайваньский вопрос военным путём.

"Если Си Цзиньпин собирается спустить курок на остров Тайвань, то он не может себе позволить это сделать без согласия Центральной военной комиссии. Теперь таких возможностей у председателя КНР больше. Но ему придётся действовать быстро и молниеносно, учитывая то, как на Украине увязла Россия", — цитирует слова сингапурского советника по вопросам стратегии Александра Нейла издание "Военное обозрение" из японского источника.

КНР, изучив опыт России на Украине, отмечает, что нужно организовать хорошую работу логистики.

Сингапурский эксперт Джеймс Чар считает, что в командовании должны работать не только лояльные люди, но и те, кто разбирается в оперативном командовании.