В Минобороны Японии заявили, что планируют внести в бюджет расходы на поддержание подземных объектов, которые могут быть использованы в качестве укрытий на случай ракетных ударов.
Также военное ведомство намерено поднять вопрос по поводу строительства убежищ. Об этом сообщил министр Ясукадзу Хамада.
"В широком смысле, убежища могут рассматриваться как средства сдерживания, когда другой стороне дают понять, что стрелять бесполезно. Я бы хотел решительно участвовать в обсуждениях по данному вопросу, которые будут проводиться до конца этого года", - отметил он в интервью "Санкэй".
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