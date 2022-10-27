Представители Пентагона и Агентства нацбезопасности США негласно настраивают хакерский интернационал против России, сообщил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.
"Пентагон и Агентство национальной безопасности США кичатся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты "демократии", прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала", - заявил он в интервью агентству РИА Новости.
По словам дипломата, реализовывать агрессивные замыслы американского военного ведомства помогают западные IT-монополии, в том числе "Майкрософт". Компания, основанная Биллом Гейтсом, не заботится о цифровой независимости мировых стран, чем способствует хакерским операциям, добавил Сыромолотов.
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