МИД РФ: Пентагон поощряет хакеров всего мира атаковать ресурсы в России

Представители Пентагона и Агентства нацбезопасности США негласно настраивают хакерский интернационал против России, сообщил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.

"Пентагон и Агентство национальной безопасности США кичатся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты "демократии", прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала", - заявил он в интервью агентству РИА Новости.

По словам дипломата, реализовывать агрессивные замыслы американского военного ведомства помогают западные IT-монополии, в том числе "Майкрософт". Компания, основанная Биллом Гейтсом, не заботится о цифровой независимости мировых стран, чем способствует хакерским операциям, добавил Сыромолотов.