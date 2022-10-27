Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии

Пентагон направил в Румынию 101-ю воздушно-десантную дивизию якобы для защиты восточного фланга НАТО. Об этом заявил военный аналитик Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Коц подчеркнул, что "Кричащие орлы" являются элитной дивизией в американской армии. Сейчас формирование представляет из себя лёгкую пехотную группировку, численность которой составляет менее пяти тысячи человек. На вооружении 101-ой дивизии нет тяжёлой артиллерии — личный состав перемещается на боевых машинах пехоты.

Основная задача "орлов" состоит в работе в тылу противника, а не в штурме городов в укрепрайонов. Несмотря на это, американское формирование является серьёзным противником для лучших российских подразделений, считает Коц.

"Спустит ли их Пентагон с поводка — пока очень большой вопрос", — заключил обозреватель.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что подобные действия Пентагона являются "идеальным штормом". Он отметил, что размещение целой дивизии на границе с Украиной может привести к прямому столкновению.