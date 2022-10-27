Прежде чем взяться за "пожирание" России, Соединённые Штаты сначала расправятся с Евросоюзом, заявил политолог Богдан Безпалько.
В настоящее время Вашингтон активно выкачивает из Европы "капиталы индустрии, умы и всё, что возможно", добавил он, а когда США наберутся сил, возьмутся за Россию.
"Это позволит отсрочить кризис вот этой (американской. — Прим. ред.) экономической системы. Ну, ещё лет на 10-20, может быть", — предположил эксперт.
Мировая экономика окончательно уходит от доминирования доллара, что приведёт к серьёзному экономическому кризису в США. Потому сейчас Белый дом решает проблему привычным способом — "кого-то сожрать", резюмировал политолог.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.