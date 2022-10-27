Безпалько: путь к глобальному доминированию Вашингтон начнёт с ликвидации ЕС

Прежде чем взяться за "пожирание" России, Соединённые Штаты сначала расправятся с Евросоюзом, заявил политолог Богдан Безпалько.

В настоящее время Вашингтон активно выкачивает из Европы "капиталы индустрии, умы и всё, что возможно", добавил он, а когда США наберутся сил, возьмутся за Россию.

"Это позволит отсрочить кризис вот этой (американской. — Прим. ред.) экономической системы. Ну, ещё лет на 10-20, может быть", — предположил эксперт.

Мировая экономика окончательно уходит от доминирования доллара, что приведёт к серьёзному экономическому кризису в США. Потому сейчас Белый дом решает проблему привычным способом — "кого-то сожрать", резюмировал политолог.