Утром 27 октября береговая охрана Турции приняла решение временно закрыть пролив Босфор, сообщают местные СМИ.
Как рассказали в управлении береговой охраны, в 04.35 по местному времени видимость в Босфоре и Мраморном море составила не более 500 метров, а потому было принято решение прекратить судоходство в обоих направлениях.
В ведомстве уточнили, что движение судов планируют возобновить примерно в 09.00.
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