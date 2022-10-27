Турция закрыла пролив Босфор для судоходства из-за сильного тумана

Утром 27 октября береговая охрана Турции приняла решение временно закрыть пролив Босфор, сообщают местные СМИ.

Как рассказали в управлении береговой охраны, в 04.35 по местному времени видимость в Босфоре и Мраморном море составила не более 500 метров, а потому было принято решение прекратить судоходство в обоих направлениях.

В ведомстве уточнили, что движение судов планируют возобновить примерно в 09.00.