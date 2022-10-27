Белоруссия прекращает соблюдать межправительственное соглашение с Польшей, согласно которому стороны взаимно признавали документы о высшем образовании и научные степени.
Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Романом Головченко, опубликовал национальный правовой интернет-портал.
"Прекратить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Польша о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых степеней и степеней в сфере искусства, подписанное в Варшаве 28 апреля 2005 года", — гласит постановление.
Глава кабинета министров поручил МИД РБ отправить Варшаве соответствующее уведомление.
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