Минск отказался от соглашения с Польшей о взаимном признании дипломов и степеней

Белоруссия прекращает соблюдать межправительственное соглашение с Польшей, согласно которому стороны взаимно признавали документы о высшем образовании и научные степени.

Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Романом Головченко, опубликовал национальный правовой интернет-портал.

"Прекратить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Польша о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых степеней и степеней в сфере искусства, подписанное в Варшаве 28 апреля 2005 года", — гласит постановление.

Глава кабинета министров поручил МИД РБ отправить Варшаве соответствующее уведомление.