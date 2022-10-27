Sankei Shimbun: власти Японии планируют строить убежища от ракетных обстрелов

Японские власти намерены развернуть активную настройку сети убежищ от ракетного нападения, заявил глава военного ведомства страны Ясукадзу Хамада.

"Важно заняться строительством убежищ для защиты населения от ракетного нападения в рамках программы повышения оборонных расходов на будущий финансовый год", — пояснил он в интервью местному изданию Sankei Shimbun.

По словам главы минобороны страны, убежища станут средством сдерживания, так как противник поймёт бессмысленность ракетных обстрелов.