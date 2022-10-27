Японские власти намерены развернуть активную настройку сети убежищ от ракетного нападения, заявил глава военного ведомства страны Ясукадзу Хамада.
"Важно заняться строительством убежищ для защиты населения от ракетного нападения в рамках программы повышения оборонных расходов на будущий финансовый год", — пояснил он в интервью местному изданию Sankei Shimbun.
По словам главы минобороны страны, убежища станут средством сдерживания, так как противник поймёт бессмысленность ракетных обстрелов.
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