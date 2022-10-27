Погибший ещё в августе в боях на территории Донецкой Народной Республики американский наёмник был опознан только по татуировкам.
Ликвидированного 24-летнего боевика из Соединённых Штатов звали Джошуа Джонс, сообщает американский телеканал CNN. Труп наёмника нашли на территории ДНР.
Госдеп США уже пообещал, что в ближайшее время останки Джонса будут возвращены на родину.
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