CNN: ликвидированного в ДНР американского наёмника опознали по татуировкам

Погибший ещё в августе в боях на территории Донецкой Народной Республики американский наёмник был опознан только по татуировкам.

Ликвидированного 24-летнего боевика из Соединённых Штатов звали Джошуа Джонс, сообщает американский телеканал CNN. Труп наёмника нашли на территории ДНР.

Госдеп США уже пообещал, что в ближайшее время останки Джонса будут возвращены на родину.