National Interest: Австралия подрывает единство Запада против России

Власти Австралии разрушают единство западных стран против России, не желая признавать Западный Иерусалим столицей Израиля, отмечает National Interest.

Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе и глава внешнеполитического ведомства страны Пенни Вонг практически поддержали Палестину, считает обозреватель американского издания Майкл Рубин. Он напомнил, что накануне Махмуд Аббас в беседе с Владимиром Путиным назвал США бесполезным посредником в переговорах Палестины и Израиля.

"Это могло бы остаться делом австралийцев, если бы это решение не приняли менее чем через неделю после того, как палестинский лидер Махмуд Аббас решительно поддержал президента России Владимира Путина", — пишет эксперт.

Если Канберра будет последовательной, она признает в одностороннем порядке палестинскую государственность, что легитимирует признание Москвой Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.