Власти Австралии разрушают единство западных стран против России, не желая признавать Западный Иерусалим столицей Израиля, отмечает National Interest.
Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе и глава внешнеполитического ведомства страны Пенни Вонг практически поддержали Палестину, считает обозреватель американского издания Майкл Рубин. Он напомнил, что накануне Махмуд Аббас в беседе с Владимиром Путиным назвал США бесполезным посредником в переговорах Палестины и Израиля.
"Это могло бы остаться делом австралийцев, если бы это решение не приняли менее чем через неделю после того, как палестинский лидер Махмуд Аббас решительно поддержал президента России Владимира Путина", — пишет эксперт.
Если Канберра будет последовательной, она признает в одностороннем порядке палестинскую государственность, что легитимирует признание Москвой Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.
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