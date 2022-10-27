Американские власти рискуют потерять единодушие в подходе к украинскому вопросу как в Конгрессе США, так и в Европе. Об этом пишет The New York Times.
По информации издания, промежуточные выборы в Конгресс и холодный сезон на территории европейских стран могут привести к пересмотру программы помощи Киеву. В статье сказано, что американский лидер Джо Байден долго пытался привести Запад к консенсусу по поводу продолжения поставок оружия и передачи финансирования Украине. Как поясняет газета, все договорённости способны "иссякнуть" с наступлением зимы.
"Разногласия в подходе к кризису прослеживаются и среди республиканцев, и среди демократов, которые являются однопартийцами президента США", — подчёркивается в публикации.
Автор материала напоминает, что недавно 30 членов Конгресса призвали официальный Вашингтон незамедлительно инициировать переговоры с Москвой по украинскому кризису, однако позже письмо с соответствующей просьбой было отозвано.
Ранее лидер меньшинства в палате представителей американского Конгресса Кевин МакКарти пообещал сократить поддержку Киева в случае победы республиканцев на выборах в США.
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