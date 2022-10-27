NYT: США рискуют лишиться единодушия в подходе к Украине в Конгрессе и Европе

Американские власти рискуют потерять единодушие в подходе к украинскому вопросу как в Конгрессе США, так и в Европе. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, промежуточные выборы в Конгресс и холодный сезон на территории европейских стран могут привести к пересмотру программы помощи Киеву. В статье сказано, что американский лидер Джо Байден долго пытался привести Запад к консенсусу по поводу продолжения поставок оружия и передачи финансирования Украине. Как поясняет газета, все договорённости способны "иссякнуть" с наступлением зимы.

"Разногласия в подходе к кризису прослеживаются и среди республиканцев, и среди демократов, которые являются однопартийцами президента США", — подчёркивается в публикации.

Автор материала напоминает, что недавно 30 членов Конгресса призвали официальный Вашингтон незамедлительно инициировать переговоры с Москвой по украинскому кризису, однако позже письмо с соответствующей просьбой было отозвано.

Ранее лидер меньшинства в палате представителей американского Конгресса Кевин МакКарти пообещал сократить поддержку Киева в случае победы республиканцев на выборах в США.