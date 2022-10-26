Военные ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям ВСУ в Запорожье.
Военкор Андрей Руденко сообщает, что на территории города прозвучало как минимум четыре взрыва. Цели в Запорожье предположительно были поражены БПЛА "Герань". Сообщается о пожаре на месте прилёта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.