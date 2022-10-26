ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям ВСУ в Запорожье

Военные ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям ВСУ в Запорожье.

Военкор Андрей Руденко сообщает, что на территории города прозвучало как минимум четыре взрыва. Цели в Запорожье предположительно были поражены БПЛА "Герань". Сообщается о пожаре на месте прилёта.