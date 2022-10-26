Немцы в ярости после заявления Мельника о поставке танков: "Попрашайка и клоун"

Немцы пришли в ярость после заявлений Андрея Мельника о поставке танков. Пользователи в Сети назвали экс-посла Украины в Германии попрошайкой, клоуном и фанатом Бандеры.

Мельник обвинил Берлин в том, что ВСУ медленно продвигаются. По его словам, именно Германия обязана сыграть ключевую роль в украинском конфликте и поставить Киеву наступательное вооружение.

"Мельник, твоё мнение неинтересно, и никто не хочет тебя слушать. Ты просто невыносим и некомпетентен. Берлин никогда не будет поддерживать неонациста и фаната Бандеры", — написал Volker Steeg. "Германия ничего вам не должна, клоун", — заявил baeckie. "Почему мы должны это делать? Это не наша война. Война должна закончиться немедленно. Это то, за что каждый должен бороться. Сядьте за стол и заключите союз", — написал yasemin.