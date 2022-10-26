Немцы пришли в ярость после заявлений Андрея Мельника о поставке танков. Пользователи в Сети назвали экс-посла Украины в Германии попрошайкой, клоуном и фанатом Бандеры.
Мельник обвинил Берлин в том, что ВСУ медленно продвигаются. По его словам, именно Германия обязана сыграть ключевую роль в украинском конфликте и поставить Киеву наступательное вооружение.
"Мельник, твоё мнение неинтересно, и никто не хочет тебя слушать. Ты просто невыносим и некомпетентен. Берлин никогда не будет поддерживать неонациста и фаната Бандеры", — написал Volker Steeg.
"Германия ничего вам не должна, клоун", — заявил baeckie.
"Почему мы должны это делать? Это не наша война. Война должна закончиться немедленно. Это то, за что каждый должен бороться. Сядьте за стол и заключите союз", — написал yasemin.
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