БПЛА "Герани" атакуют Украину: взрывы в Днепропетровске и Павлограде

"Герани" атакуют Украину: взрывы в Днепропетровске и Павлограде

БПЛА "Герани" атакуют Украину. Сообщается о взрывах в Днепропетровске и Павлограде. Вся Незалежная охвачена тревогой 4-й раз за день.

Ранее глава Николаевской ОВА Ким предупреждал о трёх группах беспилотников, летящих через Николаевскую область. В первой из них – восемь дронов.