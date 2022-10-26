"Герани" атакуют Украину: взрывы в Днепропетровске и Павлограде
БПЛА "Герани" атакуют Украину. Сообщается о взрывах в Днепропетровске и Павлограде. Вся Незалежная охвачена тревогой 4-й раз за день.
Ранее глава Николаевской ОВА Ким предупреждал о трёх группах беспилотников, летящих через Николаевскую область. В первой из них – восемь дронов.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.