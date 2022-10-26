Посол РФ в Лондоне Келин: Украина не может выиграть эту битву

По мнению российского посла в Британии Андрея Келина, Украина как государство почти полностью "провалилась", и рассчитывать на её победу Западу было бы странно со стратегической точки зрения.

Келин напомнил, что единственное, что сегодня держит Украину на плаву — это это западное финансирование и поставки оружия.

"Большая ошибка полагать, что Украина может выиграть эту битву. Это полный стратегический просчет. Потенциалы России и Украины несопоставимы. В данный момент Украина — это практически провалившееся государство, но она живет за счет западной помощи, денег и оружия", — сказал Келин в эфире телеканала CNN.

Посол РФ добавил, что будущее Украины вызывает у России "большое беспокойство". Дипломат не рискнул даже предположить, во что может превратиться Украина к тому моменту, "когда кончится зима".