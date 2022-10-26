Местные жители сообщают о сильном прилёте в неподконтрольном Украине Шахтёрске Донецкой области.
В результате обстрела ВФУ в Шахтерске произошло возгорание ГСМ. Зарево видно в соседних городах. Местные каналы сообщают, что ВСУ поразили нефтебазу
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.