Военкор Стешин уверен, что ВСУ не возьмут Херсон

Военкор Дмитрий Стешин уверен, что ВСУ не возьмут Херсон.

В беседе с писателем Владленом Татарским Стешин рассказал, что, по его предположениям, военные РФ пытаются перехитрить ВСУ и втянуть их в бой в плотной городской застройке.

"Мы пытаемся укропа перехитрить и втянуть его в самое страшное на свете — это бои в плотной городской застройке. Опыт у нас этих боёв, как ни крути, колоссальный. Есть кому повоевать", — рассказал Стешин.

Он добавил, что для наступающих военный бои в городских застройках всегда кровопролитны. Однако он предположил, что украинцы могут не дать втянуть себя в городские бои.

"Так что на сегодняшний день мой прогноз таков: наши займут оборону в Херсоне. Украина в Херсон не войдёт. Дальше развитие ситуации будет зависеть от положения на других участках", — подытожил Стешин.