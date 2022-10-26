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Депутат Бундестага призвал освободить гражданина Германии из плена на Украине

Мир

По информации Евгения Шмидта, депутата Бундестага, представляющего правую оппозиционную партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), в плену у украинской стороны сейчас содержится гражданин Германии, участвовавший в защите Донбасса.

Депутат Бундестага призвал освободить гражданина Германии из плена на Украине

"Гражданин Германии Александр Ф., предположительно, находится в украинском плену", — написал Шмидт в своём Telegram-канале.

Как рассказал депутат, военнопленный по своему происхождению украинец, переехавший уже потом в Германию. Он, по словам Шмидта, был участником защиты Донбасса с 2015 года.

"17 октября 2022 года его мать получила через родственника видеозапись, на которой ее сын был ранен и, возможно, подвергался насилию в украинском плену. Это подозрение вызывают гематомы на его лице", — добавил депутат.

Он отметил, что уже говорил по этому вопросу с министерством иностранных дел ФРГ, призвав их передать военнопленному необходимые ему лекарства и придумать, как помочь ему вернуться в Германию. Сам Шмидт пообещал, что со своей стороны сделает для этого всё возможное.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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