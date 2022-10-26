Денацификацию живой силы украинских бойцов устроила 4-я бригада ЛНР.
Российские военные взяли бойцов ВСУ в кольцо в лесопосадке, отработали по ним из миномётов и вступили в стрелковый бой.
"Чтобы поставленные боевые задачи были успешно выполнены, миномётные расчёты ещё раз прошлись по указанным целям", — сообщает "Военная хроника".
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.