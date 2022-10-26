Денацификацию живой силы ВСУ устроила 4-я бригада ЛНР

Денацификацию живой силы украинских бойцов устроила 4-я бригада ЛНР.

Российские военные взяли бойцов ВСУ в кольцо в лесопосадке, отработали по ним из миномётов и вступили в стрелковый бой.

"Чтобы поставленные боевые задачи были успешно выполнены, миномётные расчёты ещё раз прошлись по указанным целям", — сообщает "Военная хроника".