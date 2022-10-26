"Уже на краю": полковник Макгрегор о первых признаках поражения США на Украине

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор считает, что Россия одерживает победу в конфликте на Украине. Так он прокомментировал идею, высказанную бывшим директором ЦРУ и экс-командующим силами США и НАТО в Афганистане Дэвидом Петреусом.

На днях Петреус заявил, что на Украину можно было бы отправить многонациональный контингент, но не как силы Североатлантического альянса. Хотя руководство этими силами экс-директор ЦРУ всё равно отводит США. Но это не сюрприз, конечно.

"Эти коалиционные силы — это ещё один индикатор. <…> Мы всерьёз обсуждаем это, потому что Киев истощён, он проигрывает, он уже на краю", — прокомментировал идею Петреуса Дуглас Макгрегор.

По его мнению, американские чиновники подобными заявлениями пытаются получить обратную связь. А именно, проверить, как простые американцы отнесутся к идее отправки солдат на Украину. Макгрегор считает, что речь идёт о польских и румынских войсках, поскольку ни одна крупная западная держава не заинтересована в участии в конфликте на Украине, сообщает РИА "Новости".

Стоит заметить, что в Вашингтоне неоднократно заявляли, что не будут отправлять американских солдат на Украину. Кроме того, о недопустимости участия НАТО в конфликте заявляло как руководство альянса, так и отдельных европейских государств. В том числе Германии, Франции и ряда других.

Надо сказать, что и польские политики ранее тоже говорили о том, что НАТО не должно участвовать в конфликте на Украине. Но польские политики относятся к числу тех, настроения которых меняются чрезвычайно часто. Так что их мнение вполне могло измениться.