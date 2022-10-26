В Сети высмеяли главу МИД Германии Бербок за слова о танках в XIX веке

Интернет-пользователи раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за слова о танках в XIX веке.

Ранее Бербок предложила изучить современные гибридные конфликты, чтобы знать, как противодействовать им. По её словам, сейчас в боевых действиях используются не только танки, как это было в XIX веке. Пользователи Twitter* иронично назвали дипломата "настоящим историком", который не знает, что впервые танки были применены в бою в 1916 году.

Один из юзеров написал, что ему стыдно после слов Бербок.

"Да уж, как можно с такими знаниями попасть на должность главы МИД", — отметил другой.

* В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.