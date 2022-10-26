Украина изготовила муляж ракеты "Искандер" для провокации с "грязной бомбой"

Инженеры украинского завода "Южмаш" изготовили муляж российской ракеты "Искандер", которую Киев хочет начинить радиоактивным материалом и сбить её над Чернобыльской АЭС, обвинив Россию в пуске ядерной ракеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.

По его словам, муляж ракеты создавался на основе снаряда ракетного комплекса "Точка-У"

"После того, как муляж "собьют", киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер", чтобы убедить западную общественность в виновности России", — подчеркнул источник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России известно о планах Украины использовать "грязную бомбу".