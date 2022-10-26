Военный эксперт: Лиз Трасс сняли из-за её готовности начать ядерную войну

Чтобы там ни говорили про отставку премьер-министра Британии Лиз Трасс, её сняли, скорее всего, из-за того, что она была готова развязать ядерную войну. Такое мнение высказал в беседе с Pravda.Ru эксперт в области безопасности Игорь Герасимов.

Аналитик считает, что Запад сейчас не хочет ядерной войны, хотя пока эта риторика остаётся.

"Сейчас всё большая угроза из-за неадекватных действий господина Зеленского именно по применению "грязной ядерной бомбы". Не более того", — заявил собеседник издания.

Трасс сняли не из-за того, что она придумала плохую экономическую программу, которой недовольны большинство британцев, это всё для обывателя. На самом деле, британские круги сняли её потому, что она подошла именно к той критической границе для начала ядерной войны. Поэтому и убрали, заключил эксперт.