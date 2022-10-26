Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

По сообщению украинских СМИ, на всей территории Украины звучит воздушная тревога.

Украинский телеканал "ТСН" называл нынешнюю воздушную тревогу "масштабной".

"Масштабная воздушная тревога", — сообщается в Telegram-канале "ТСН".

В подтверждение сказанному журналисты обнародовали карту воздушных тревог, на которой видно, что они охватывают всю территорию Украины.

Ранее 26 октября сигнал воздушной тревоги уже раздавался на всей территории страны, включая Киев.