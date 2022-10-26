По сообщению украинских СМИ, на всей территории Украины звучит воздушная тревога.
Украинский телеканал "ТСН" называл нынешнюю воздушную тревогу "масштабной".
"Масштабная воздушная тревога", — сообщается в Telegram-канале "ТСН".
В подтверждение сказанному журналисты обнародовали карту воздушных тревог, на которой видно, что они охватывают всю территорию Украины.
Ранее 26 октября сигнал воздушной тревоги уже раздавался на всей территории страны, включая Киев.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.