Командир авианосца США CVN-77 Велес заявил о готовности к войне с Россией

Экипаж гигантского авианосца США "Джордж Буш", который находится в европейских водах, готов начать бой с РФ при необходимости.

Миссия корабля состоит в сдерживании угроз и предотвращении эскалации. "Джордж Буш" позволяет проверить способности НАТО защищать себя, сообщает британский телеканал Sky News.

"Мы хотим мира — этого хотят все", — сказал контр-адмирал Деннис Велес, выступая в ангаре на борту корабля.

Он надеется, что конфликт на Украине в скором времени завершится, а ситуация в Европе станет стабильной и мирной. Велес подчеркнул, что корабль, являясь ударной группой, готов к боевым действиям с Россией и демонстрирует это каждый день.