Экипаж гигантского авианосца США "Джордж Буш", который находится в европейских водах, готов начать бой с РФ при необходимости.
Миссия корабля состоит в сдерживании угроз и предотвращении эскалации. "Джордж Буш" позволяет проверить способности НАТО защищать себя, сообщает британский телеканал Sky News.
"Мы хотим мира — этого хотят все", — сказал контр-адмирал Деннис Велес, выступая в ангаре на борту корабля.
Он надеется, что конфликт на Украине в скором времени завершится, а ситуация в Европе станет стабильной и мирной. Велес подчеркнул, что корабль, являясь ударной группой, готов к боевым действиям с Россией и демонстрирует это каждый день.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.