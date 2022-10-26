Политолог об отзыве письма о переговорах конгрессменами США: у них свои планы

Политолог Александр Дудчак объяснил, почему группа американских конгрессменов решила отозвать своё письмо лидеру США Джо Байдену, в котором предлагается возобновить российско-украинские переговоры.

Эксперт считает, что американских политиков мало волнует беспокойство Киева по этому вопросу.

"Конгрессменам не отчитываться перед украинским руководством о том, что они там собираются делать, у них свои планы. Они написали письмо, потом передумали. Так что как-то некрасиво получилось", — сказал Дудчак в беседе с Телеканалом "360".

Политолог думает, что изменение в намерениях американских конгрессменов обусловлено спешкой — они просто поторопились, не успев набрать необходимого количества подписей, не достигнув планки в 30 штук, о которых было заявлено. Поэтому они решили дать себе ещё время, после чего, возможно, изменив стратегию.

Дудчак считает, что конгрессмены пока не будут терять времени и будут стараться снова сплотить своих союзников, как это было в феврале текущего года, а также склонить на свою сторону союзников России.