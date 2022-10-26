New York Times: Илон Маск — новый и хаотичный деятель на политической сцене

Американские журналисты оценили поведение известного бизнесмена Илона Маска. Известно, что он предложил свой вариант завершения кризиса на Украине и Тайване.

"Новый и хаотичный деятель на глобальной политической сцене", — написали в New York Times.

По мнению авторов статьи, Маск станет более влиятельным после покупки социальной сети Twitter*.

Источники СМИ сообщили, что предприниматель раскрыл план по решению конфликта между Киевом и Москвой в ходе частного мероприятия, на котором присутствовали спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, бывший американский вице-президент Альберт Гор. По данным издания, чиновники в основном не одобрили идеи Маска. Через 10 дней после беседы изобретатель опубликовал свои предложения в соцсети, добавили журналисты.

Ранее Маск назвал российского шахматиста Гарри Каспарова "идиотом".

* В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года