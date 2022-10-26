В отчёте Федерального совета Швейцарии о нейтралитете сообщается, что страна не будет передавать Киеву вооружение, в частности, это касается касок и бронежилетов.
Также в документе говорится, что Женева, ранее применяла в отношении России санкции, теперь подобные ограничения коснутся и Украины.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.