Швейцария не будет поставлять Украине товары военного назначения

В отчёте Федерального совета Швейцарии о нейтралитете сообщается, что страна не будет передавать Киеву вооружение, в частности, это касается касок и бронежилетов.

Также в документе говорится, что Женева, ранее применяла в отношении России санкции, теперь подобные ограничения коснутся и Украины.