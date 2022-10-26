Newsweek: Евросоюз стал главной угрозой для США

Евросоюз является более серьёзной угрозой для США, чем Россия и Китай, сообщил доцент кафедры экономики и политологии Вебстерского университета Ральф Шеллхаммер в статье для издания Newsweek.

Европу связывают с США дружеские отношения, однако это мешает Вашингтону видеть главное — ЕС становится главной угрозой Соединённых Штатов, убеждён автор материала.

Эксперт отметил, что после распада Югославии в Европе назревала война с участием Германии и Франции, однако США вмешались в региональный конфликт и не допустили кризиса. С тех пор европейские страны перестали развивать свой военно-промышленный комплекс и признали США "мировым жандармом", который бесплатно обеспечивает их безопасность.

Европе было выгодно не вкладывать деньги в оборону и направлять больше средств на развитие экономики. Вашингтон же укрепил своё влияние на европейском континенте. Евросоюз до сих пор не может проснуться от сна, в котором он находится под влиянием "роскоши защиты США", считает Шеллхаммер. Однако украинский кризис постепенно открывает глаза спящего Брюсселя.

Ситуация на Украине всё сильнее отрезвляет ЕС, который понимает, что влияние США не безгранично, и теперь Европе придётся брать на себя ответственность за своих соседей, в частности, за Киев, подчеркнул автор.