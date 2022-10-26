Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
NBC: в США наблюдается резкий рост детской тридемии
Адвокат Алёшкин о бегстве Собчак из РФ: Не давала подписку о невыезде
В Мелитополе обнаружен схрон с оружием и взрывными элементами
ВС РФ заняли одну позицию ВСУ во Владимировке под Артёмовском
Сальдо о националистах, которые хотят его убить: "Я цель №1 для националистов"
Spectator: отсутствие диалога Россией является главным заблуждением Америки
Самовольное оставление части мобилизованным: возбуждено уголовное дело
В Польше признали российские власти "террористическим режимом"
Столтенберг о сроках окончания конфликта на Украине: "Не буду гадать"

Newsweek: Евросоюз стал главной угрозой для США

Мир

Евросоюз является более серьёзной угрозой для США, чем Россия и Китай, сообщил доцент кафедры экономики и политологии Вебстерского университета Ральф Шеллхаммер в статье для издания Newsweek.

Newsweek: Евросоюз стал главной угрозой для США

Европу связывают с США дружеские отношения, однако это мешает Вашингтону видеть главное — ЕС становится главной угрозой Соединённых Штатов, убеждён автор материала.

Эксперт отметил, что после распада Югославии в Европе назревала война с участием Германии и Франции, однако США вмешались в региональный конфликт и не допустили кризиса. С тех пор европейские страны перестали развивать свой военно-промышленный комплекс и признали США "мировым жандармом", который бесплатно обеспечивает их безопасность.

Европе было выгодно не вкладывать деньги в оборону и направлять больше средств на развитие экономики. Вашингтон же укрепил своё влияние на европейском континенте. Евросоюз до сих пор не может проснуться от сна, в котором он находится под влиянием "роскоши защиты США", считает Шеллхаммер. Однако украинский кризис постепенно открывает глаза спящего Брюсселя.

Ситуация на Украине всё сильнее отрезвляет ЕС, который понимает, что влияние США не безгранично, и теперь Европе придётся брать на себя ответственность за своих соседей, в частности, за Киев, подчеркнул автор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Шоу-бизнес
Зыгарь* вышел замуж за Щербака в Португалии

Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.

Зыгарь* вышел замуж за Щербака в Португалии
США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"
Мир. Новости мира
США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"
Мир. Новости мира
ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям ВСУ в Днепропетровске
Мир. Новости мира
В Румынии начались массовые митинги против военной помощи Киеву
Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова Любовь Степушова Послание Сунаку: "друзья" Украины во власти долго не удерживаются Любовь Степушова Сергей Лебедев Удар человека по природе сильнее любого ядерного взрыва Сергей Лебедев
Силовые структуры
МВД ЛНР: армия РФ нанесла сокрушительный удар по ВСУ в районе Кременной
Силовые структуры
Военкор Сладков допустил готовность ВС РФ закатать Украину в асфальт у Херсона
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Силовые структуры
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Последние материалы
Сальдо рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС: "Вода повысится до 1,5 м"
Мэрия: в Одессе переименуют 164 улицы, связанных с РФ и Белоруссией
В Сети опубликовали видеокадры истребителя Су-35 ВКС РФ в качестве штурмовика
Сальдо: более 70 тысяч человек выехали с правобережной части Херсонской области
Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку
Гусь — верный друг и самый преданный супруг
Сальдо: запрет на въезд и выезд из Херсона будет снят, когда одержим Победу
Праведный путь "Зверобоя" - 2: подразделение убывает в зону СВО
Кураев: покрестившего солдат в мешках для трупов священника не стоит осуждать
100-я бригада НМ ДНР накрывает позиции ВСУ ударами РСЗО "Град"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников