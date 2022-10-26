Сальдо о националистах, которые хотят его убить: "Я цель №1 для националистов"

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что он является целью №1 для националистов.

Сальдо рассказал, что он долгое время был мэром Херсона, потом депутатом, но никогда не прибегал к услугам специализированной охраны. Сейчас же у него есть охрана, и он носит бронежилет, потому что велика вероятность, что его жизни может что-то угрожать.

"Я теперь для них цель №1, но не дождутся они. Они в эту цель не попадут", — подчеркнул Сальдо в эфире Крым 24.