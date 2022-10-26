Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что он является целью №1 для националистов.
Сальдо рассказал, что он долгое время был мэром Херсона, потом депутатом, но никогда не прибегал к услугам специализированной охраны. Сейчас же у него есть охрана, и он носит бронежилет, потому что велика вероятность, что его жизни может что-то угрожать.
"Я теперь для них цель №1, но не дождутся они. Они в эту цель не попадут", — подчеркнул Сальдо в эфире Крым 24.
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