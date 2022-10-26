США вместе с союзниками должны вести постоянный диалог с Москвой. Дипломатия с РФ является пустой тратой времени. Об этом написал американский журналист Дэниел ДеПетрис в статье The Spectator.
Автор считает, что нынешние власти Соединённых Штатов пренебрегают общением с Кремлём. Даже если взаимоотношения стран находятся в тяжёлом состоянии, от диалога не стоит отказываться. ДеПетрис считает, что Америка просто игнорирует Россию, и это является главным заблуждением.
"Когда наступают тяжёлые времена и напряжённость высока, диалог просто необходим", — заключил эксперт.
Он отметил, что законодатели на Капитолийском холме и США в целом вообще не хотят рассматривать возможность сесть за стол переговоров с русскими.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.