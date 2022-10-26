Столтенберг о сроках окончания конфликта на Украине: "Не буду гадать"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не готов дать прогноз по поводу окончания конфликта на Украине, но подчеркнул, что Запад будет поддерживать Киев до последнего.

"Войны по своей природе являются непредсказуемыми… Я не буду гадать, сколько продлится эта война. Но мы готовы поддерживать Украину столько, сколько это будет продолжаться", — сказал генсек.

По его словам, все вооружённые конфликты заканчиваются дипломатическим путём.

"Но в то же время мы понимаем, что достижения Украины на переговорах будут полностью зависеть от ее возможностей на поле боя", — отметил Столтенберг.

Он добавил, что Североатлантический альянс поддерживает Украину для того, чтобы эти переговоры прошли на условиях Киева. Успехи Украины на поле боя гарантируют ей сохранение независимости в Европе, считает генсек НАТО.