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Сальдо рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС: "Вода повысится до 1,5 м"

Мир

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС.

Маловероятно что ВСУ смогут разбить всю плотину, уверен Сальдо. Однако он подчеркнул, что полного разрушения дамбы никто не допустит.

"Шлюзовые камеры, если через них пойдёт вода, они принесут неприятности, но меньше, если всю дамбу взорвать. Но такая опасность существует. Не учитывать её нельзя. Вода не поднимется. Это надо мгновенно взорвать всё. Тогда будет как цунами. Вода повысится до 1,5 метра", — рассказал Сальдо в эфире Крым 24.

Сальдо отметил, что вода может навредить тем местам, которые находятся низко к уровню воды.

"Весь Херсон находится на правом берегу — там и 5 метров угрозы не составляет", — заявил Сальдо.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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