По инициативе историко-топонимической комиссии был проведён пересмотр названий свыше 2200 улиц Одессы, в результате чего принято решение о переименовании 164 из них. Причиной послужило название, так как оно связано либо с Россией, либо с Белоруссией.
"Предлагается переименовать 50 улиц, названия которых отождествляются с названиями российских, белорусских городов, исторических и культурных объектов, а также 97 улиц, названных именами российских военачальников", — говорится в сообщении.
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