Мэрия: в Одессе переименуют 164 улицы, связанных с РФ и Белоруссией

По инициативе историко-топонимической комиссии был проведён пересмотр названий свыше 2200 улиц Одессы, в результате чего принято решение о переименовании 164 из них. Причиной послужило название, так как оно связано либо с Россией, либо с Белоруссией.

"Предлагается переименовать 50 улиц, названия которых отождествляются с названиями российских, белорусских городов, исторических и культурных объектов, а также 97 улиц, названных именами российских военачальников", — говорится в сообщении.