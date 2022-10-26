Сальдо: наши ПВО отражают атаки ВСУ, направленные на Каховскую ГЭС

Российские ПВО находятся на защите Каховской ГЭС в постоянном режиме, отражая постоянные ракетные обстрелы украинской стороны. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

"Какие-то ракеты долетают (в зону ГЭС — Прим. ред.), но большую часть их сбивает наше ПВО", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".

Ранее российская сторона направила в ООН призыв не дать украинским войскам разрушить дамбу Каховской ГЭС, потому что в этом случае могут погибнуть тысячи людей. Об обращении к ООН проинформировал постпред РФ при организации Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.