Украинские СМИ сообщили о взрывах, которые раздаются в Сумской области.
"Сообщают о взрывах в Сумской области", — сказано в сообщении в Telegram украинского телеканала "Прямой".
До этого сразу несколько украинских источников проинформировали о воздушной тревоге, звучащей во всех регионах страны.
Сигналы тревоги подтверждаются представителями местных украинских властей, который сообщают о меняющейся ситуации в своих официальных Telegram-каналах.
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