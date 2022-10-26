В Сумской области раздаются взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах, которые раздаются в Сумской области.

"Сообщают о взрывах в Сумской области", — сказано в сообщении в Telegram украинского телеканала "Прямой". До этого сразу несколько украинских источников проинформировали о воздушной тревоге, звучащей во всех регионах страны.

Сигналы тревоги подтверждаются представителями местных украинских властей, который сообщают о меняющейся ситуации в своих официальных Telegram-каналах.