Соединённые Штаты подливают масло в огонь украинского конфликта и увеличивают вероятность начала ядерной войны с Россией. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. По его мнению, администрация президента Джо Байдена не обращает внимания на возможные последствия.
Карлсон отметил, что американские СМИ начали активно составлять списки необходимых продуктов в случае ядерной войны.
"Уверен, что, когда вы стоите в супермаркете, то не думаете: "Какие продукты мне купить для того, чтобы пережить ядерное столкновение?" — сыронизировал телеведущий.
Он подчеркнул, что США помогают украинцам и тщательно контролируют, чтобы конфликт затягивался как можно дольше, пока мир не дойдёт до применения ядерного оружия.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.