Сальдо сообщил об ограничение на въезд гражданских лиц на правый берег Херсона

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ограничение на въезд гражданских лиц на правый берег Херсона.

Ограничение на въезд будет продлено до выходных, заявил Сальдо в эфире Крым 24. Такие меры были приняты для того, чтобы дать большему количеству людей возможность выехать из зоны возможных сражений.

"Это ограничение будет продлено и сделано это всё для того, чтобы эти логистические потоки, которые движутся сейчас через Днепр, чтобы дать возможность большему количеству людей выйти из зоны возможных сражений, которые могут развернуться таким образом, что будут бить и по гражданским", — заявил Сальдо.