NI: бойцы ВСУ столкнулись с угрозой в виде роя беспилотников "Герань-2" ВС РФ

РФ использует неожиданности при нанесении ударов по войскам Украины. Об этом написал Крис Осборн в издании The National Interest.

Аналитик отметил, что дроны "Герань-2" наносят серьёзный урон украинской армии, поскольку их ПВО не может им противостоять.

"Беспилотники такого типа могут также выполнять наблюдательные и разведывательные миссии (ISR), делая украинскую бронетехнику, формирования или артиллерийские системы уязвимыми для нападения", — сообщается в публикации.

Для защиты от российских БПЛА следует воспользоваться системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они способны "ослеплять" и выводить из строя беспилотники. Но сейчас Украина не обладает такими комплексами в нужном объёме.

"Украина сталкивается с новой угрозой: рои российских беспилотников", — констатирует автор.

Аналитик отметил, что "Герани-2" могут поражать цели на расстоянии свыше 2000 км. Так войска ВС РФ наносят удары с эффектом неожиданности.