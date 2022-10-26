WP: единый фронт Запад против РФ может развалиться при победе республиканцев

Европа боится распада единого фронта Запада против России из-за возможной победы республиканцев на промежуточных выборах в США, сообщает издание Washington Post.

"Союзники США в Европе все больше обеспокоены тем, что единый фронт, которым выступает Запад,…. может быстро развалиться, если победят республиканцы", — отмечается в статье.

Ранее республиканец Кевин Маккарти допустил, что в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах США урежут помощь Украине.

После заявления Маккарти в Киеве и странах ЕС призадумались, сможет ли Украина получать помощь от США в том же объёме, что и раньше. Западные лидеры переживают по поводу того, что США могут отступить и отдать победу России.