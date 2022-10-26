МО Белоруссии не видит угрозы создания наступательных группировок на границе

Глава оборонного ведомства Виктор Хренин сообщил, что Минск не видит явной угрозы создания наступательных группировок на границе с Украиной.

"Несмотря на определенную тревожность, хочу подчеркнуть: на сегодня явной угрозы создания наступательных группировок мы пока не видим. ", — цитирует его агентство БелТА.