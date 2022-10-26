Глава оборонного ведомства Виктор Хренин сообщил, что Минск не видит явной угрозы создания наступательных группировок на границе с Украиной.
"Несмотря на определенную тревожность, хочу подчеркнуть: на сегодня явной угрозы создания наступательных группировок мы пока не видим. ", — цитирует его агентство БелТА.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.