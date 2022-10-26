Коротченко предложил нацелить "Ярсы" на базы НАТО с ядерным оружием в Финляндии

Финляндия в рамках программы НАТО берёт на себя обязательства по размещению ядерного оружия на территории страны. По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, Хельсинки окончательно "потеряли страх". Он подчеркнул, что в таком случае Финляндия станет потенциальной целью для ядерного удара со стороны России, если от руководства альянса будет исходить агрессия.

Хельсинки уже приобретают американские истребители F-35, которые являются носителями ядерного оружия. Коротченко отметил, что в случае эскалации конфликта Финляндия может ударить по северо-западным регионам России.

"Часть средств нашей ядерной триады должна быть перенацелена на ядерные базы и носители ядерного оружия с той стороны границы для возможного парирования угроз с территории Финляндии. Это могут быть, к примеру, наши подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь-М" или "Ярс", — заявил эксперт в беседе с "МК".