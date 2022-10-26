Джабаров: Киев создал не менее 200 "русских" Telegram-каналов с фейками

Согласно данным Минсвязи, украинская сторона создала примерно 200 своих каналов, выдав их за «русские» для того, чтобы продвигать нужную ей информацию среди жителей РФ. Такими сведениями поделился член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.

"По Telegram-каналам сегодня очень много говорят. Мне говорил специалист из Минсвязи - после начала СВО Украина открыла 200 Telegram-каналов, прикрываясь, что это русские каналы", - рассказал Джабаров, которого цитирует РИА Новости.

Сенатор напомнил, что многие сегодня уже привыкли черпать информацию из Интернета, а не из телевидения. В этом плане особой популярностью пользуются Telegram-каналы. После их прочтения у многих россиян сразу «начинается паника».

Джабаров призвал начать разбираться с этой проблемой.