Запад рассуждает о возможном столкновении с Россией на тактическом ядерном уровне. Однако это бессмысленно по двум причинам, считает израильский эксперт Яков Кедми.
Во-первых, из-за превосходства РФ над НАТО в данном сегменте Альянс не сможет ничего противопоставить арсеналу России. Во-вторых, тактический ядерный конфликт может быстро перерасти в стратегический.
Также эксперт отметил, что при применении стратегического оружия победу одержит тот, кто первый начнёт.
"Поэтому оттягивать это вряд ли имеет смысл, особенно если вспомнить выражение Путина о том, чему он научился в петербургских дворах. Если ядерная война неизбежна, то начинать первым и бить как можно сильнее", — заявил Кедми в эфире "Соловьёв LIVE".
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.