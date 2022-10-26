Кедми заявил, что ленинградский принцип Путина обрекает Запад на уничтожение

Запад рассуждает о возможном столкновении с Россией на тактическом ядерном уровне. Однако это бессмысленно по двум причинам, считает израильский эксперт Яков Кедми.

Во-первых, из-за превосходства РФ над НАТО в данном сегменте Альянс не сможет ничего противопоставить арсеналу России. Во-вторых, тактический ядерный конфликт может быстро перерасти в стратегический.

Также эксперт отметил, что при применении стратегического оружия победу одержит тот, кто первый начнёт.

"Поэтому оттягивать это вряд ли имеет смысл, особенно если вспомнить выражение Путина о том, чему он научился в петербургских дворах. Если ядерная война неизбежна, то начинать первым и бить как можно сильнее", — заявил Кедми в эфире "Соловьёв LIVE".