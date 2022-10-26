Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин руководит тренировкой ракетных войск стратегического назначения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
В ходе учений по полигону Кура на Камчатке был произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" и ракеты "Синева". Обе ракеты достигли целей.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.