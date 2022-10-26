Шойгу сообщил о тренировке РВСН по нанесению ядерных ударов

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин руководит тренировкой ракетных войск стратегического назначения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

В ходе учений по полигону Кура на Камчатке был произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" и ракеты "Синева". Обе ракеты достигли целей.